Losanna KEY

Sarà la bella in programma martedì a decidere chi sarà il campione di National League della stagione 2023-24.

Il Losanna ha infatti vinto gara-6 della finale battendo lo Zurigo e pareggiando per la terza volta la serie.

I vodesi hanno trovato il vantaggio al 5' con Suomela, allungando poi persino fino al 5-0 nel periodo centrale grazie alla doppietta di Riat, Almond e Fuchs.

I Lions, con Zumbuehl subentrato a Hrubec dopo il 4-0, non hanno però smesso di crederci e al punto ottenuto a 22 secondi dalla seconda sirena da Baltisberger hanno fatto seguito quelli di Kukan e Malgin (in cinque contro quattro), che però non sono bastati.

