Berra freshfocus

Non sono bastati due gol di vantaggio al Lugano per avere la meglio sul Friborgo.

Al termine comunque di una buona prova, i bianconeri si sono arresi alla Cornèr Arena per 4-2 e a causa dei successi di Berna e Davos sono finiti sotto alla linea a 2 partite dalla fine. Passata a condurre con Andersson e Thuerkauf in avvio di periodo centrale, la squadra di Gianinazzi ha pagato 2 errori difensivi che hanno portato ai punti di Schmidt e DiDomenico. Contro l'andamento del gioco, la sfida è poi stata decisa dalla pregevole rete in powerplay di Wallmark e da quella a porta vuota di Marchon.

Swisstxt