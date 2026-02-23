  1. Clienti privati
National League Il Lugano riprende il campionato contro il Bienne con Kupari e Valk

Swisstxt

23.2.2026 - 14:35

Pronti a ricominciare
Pronti a ricominciare
rsi.ch

Il Lugano è pronto a riprendere il campionato contro il Bienne con tre novità: l'esordio di Valk, il quasi debutto di Kupari e soprattutto la rinuncia a uno tra Dahlstroem e Carrick per inserire nel line-up 5 stranieri d'attacco.

SwissTXT

23.02.2026, 14:35

23.02.2026, 14:41

Nell'allenamento della vigilia, l'ultimo arrivato ha giostrato con Thuerkauf e Simion, mentre il finlandese con Sekac ed Emanuelsson. In sovrannumero ci sarà certamente Perlini, mentre in infermeria è finito Mirco Mueller.

«Vogliamo vedere come se la cavano in partita e dare ai giovani difensori la possibilità di operare in un ruolo più importante», ha spiegato Mitell.

