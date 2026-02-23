Ambrì rsi.ch

L'Ambrì si appresta a ripartire dopo la pausa olimpica con una settimana difficile in cui affronterà Losanna, Davos (entrambe in casa) e Zugo.

Nell'allenamento alla vigilia della ripresa Tapola ha apportato solo poche modifiche, con Buergler schierato al fianco di Heim e Zwerger e Mueller spostato con L. Landry e Grassi.

Confermate le prime due linee, mentre Pestoni dovrebbe essere il 13o attaccante.

Invariate pure le coppie difensive Bachmann-Heed e Virtanen-Wuethrich, mentre con Z.Dotti c'era Zgraggen.

Il 7o difensore sarà uno tra Terraneo e I.Dotti, con Pezzullo in maglia rossa.