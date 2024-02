Vittoria sofferta KEY

Il Lugano ha vinto ai rigori per 2-1 a Kloten e guadagnato 2 punti sul Davos (ora a -5), battuto ad Ambrì.

Scesi in pista con la stessa formazione vista contro il Langnau, i bianconeri hanno perso nel primo tempo Fazzini che ha avuto la peggio in uno scontro fortuito con Marchon e sono andati sotto prima di metà partita per mano di Diem. A scuotere gli ospiti è stato Quenneville, al 2o gol per i luganesi in due giorni, che ha pareggiato ancora prima della seconda pausa. Sprecata una seconda occasione in 5c3, i sottocenerini hanno avuto la meglio agli shootout grazie a Ruotsalainen.

Swisstxt