A poco più di due anni dal ritiro, Henrik Lundqvist è stato introdotto nella Hall of Fame della NHL.

L'ex portiere dei New York Rangers, con cui ha giocato 15 stagioni, aveva dovuto appendere i pattini al chiodo per un problema cardiaco. In carriera ha vinto l'oro con la Svezia alle Olimpiadi nel 2006 ed ha sfiorato la conquista della Stanley Cup nel 2014, persa in finale contro i Los Angeles Kings.

