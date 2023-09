Marchon KEY

La stagione 2023-24 deve ancora iniziare per il Berna, in pista venerdì sera contro il Losanna, ma in casa degli Orsi si pensa già al futuro.

Il club bernese ha infatti annunciato l'ingaggio dal prossimo campionato di Marc Marchon, in provenienza dal Kloten.

L'attaccante 28enne ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione.

Swisstxt