Moser e i Coyotes hanno messo fine a un lungo periodo di digiuno in NHL imponendosi per 5-3 a Ottawa.

Il difensore bernese ha segnato la quarta rete stagionale per aiutare Arizona a cogliere la sua prima vittoria dal 22 gennaio, mettendo fine a una striscia di 14 ko. L’elvetico ha realizzato il momentaneo 2-0 e fornito il suo 20o assist per l’ultimo gol a porta vuota. In gol è andato anche Meier ma i Devils si sono arresi per 4-3 di fronte agli Anaheim Ducks. Hischier ha fornito un assist sulla rete della speranza al 57'03» con Schmid, subentrato a Daws, già richiamato in panchina.

