Oilers Imago

E' terminata a gara-7 delle semifinali di Conference la stagione dei Vancouver Canucks e di Pius Suter.

Swisstxt

La formazione della British Columbia ha dovuto arrendersi per 3-2 in gara-7 contro gli Edmonton Oilers, impostisi 4-3 nella serie e che andranno ora a giocarsi l'accesso alla finale per la Stanley Cup contro i Dallas Stars. All'elvetico e compagni non è riuscita la rimonta nel terzo periodo dopo il 3-0 subito nei primi 40' di gioco. Il 27enne potrebbe ora raggiungere la Nazionale svizzera ai Mondiali, visto che Thierry Bader non è ancora stato iscritto a referto.

