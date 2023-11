Niederreiter Imago

Solo Nino Niederreiter ha potuto sorridere in NHL per quel che riguarda gli svizzeri.

Pur senza finire nel tabellino, i Winnipeg Jets del grigionese hanno battuto 6-3 New Jersey. Ai Devils non è bastata la quinta rete stagionale di Timo Meier: Akira Schmid ha parato 25 tiri sui 30 ricevuti con una percentuale dell'83,3%, mentre Jonas Siegenthaler è uscito dalla serata con un bilancio di -2. Ko pure Roman Josi, a segno nella sconfitta di Nashville contro Anaheim per 3-2, e Janis Moser, che ha fatto registrare un assist nel 4-3 con cui Dallas ha steso Arizona all'overtime.

Swisstxt