Winnipeg Imago

Continua il magic moment dei Winnipeg Jets, i quali contro Arizona di Janis Moser hanno trovato la sesta vittoria consecutiva, che li proietta in vetta alla NHL.

Nel 6-2 inflitto ai Coyotes Niederreiter ha fornito un assist. Situazione di classifica differente per Chicago, che è però tornato al successo anche grazie all'ottavo gol stagionale di Philipp Kurashev.

I Blackhawks hanno superato 4-3 i Calgary Flames. Non è invece bastata la doppietta di Kevin Fiala – arrivato a quota 10 reti in stagione – ai Los Angeles Kings, usciti sconfitti per 4-3 dalla sfida ai Washington Capitals.

Swisstxt