Nino Niederreiter ha prolungato di tre stagioni il suo contratto con i Winnipeg Jets e indosserà dunque la maglia della formazione canadese fino al 2027.

Il 31enne attaccante svizzero, a cui il rinnovo triennale frutterà 12 milioni di dollari, in questo campionato ha disputato 23 partite con la squadra che ha raggiunto durante lo scorso campionato, mettendo a referto 14 punti (6 reti e 8 assist). Niederreiter in carriera ha disputato 920 incontri in NHL con i colori di New York Islanders, Minnesota Wild, Carolina Hurricanes e Nashville Predators, per un totale di 227 gol e 230 assist.

