La Svizzera ha chiuso anticipatamente il proprio torneo delle Quattro Nazioni.

Le ragazze di Muller infatti non potranno sfidare la terza ed ultima avversaria della competizione, la Germania, in quanto diverse atlete tedesche sono state colpite da un virus gastrointestinale e non sono in grado di scendere sul ghiaccio.

