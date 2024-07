Sette volte nazionale Imago

Il Kloten ha messo sotto contratto per la prossima stagione il difensore finlandese Sami Niku.

Swisstxt

Draftato al settimo turno nel 2015 dai Winnipeg Jets, il 27enne ha disputato in totale 67 partite in NHL, indossando anche la maglia dei Montréal Canadiens. Rientrato in patria nel 2022, Niku ha in seguito difeso i colori dello JYP e dell’Ilves Tampere. -Raphael Prassl ha firmato un accordo biennale con il Losanna. Dopo aver vinto un titolo con lo Zurigo nel 2018, l’attaccante 26enne nel 2021 era passato al Davos. Nella stagione appena conclusa è sceso in pista 34 volte con un bottino di 1 rete e 4 assist.

