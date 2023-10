Davos-Lugano

Il Lugano non è riuscito a dare continuità al bel successo ottenuto in casa con il Ginevra venerdì sera.

Impegnati a Davos, i bianconeri si sono inchinati per 4-0Una sconfitta che, sommata ai risultati della serata, fanno precipitare il Lugano al 13o e penultimo posto Gianinazzi ha riproposto la stessa formazione vista all'opera contro i ginevrini, ma i grigionesi hanno subito messo in difficoltà i sottocenerini, andando in rete con Jung e Nussbaumer. Nel periodo centrale Wieser ha allungato per i padroni di casa, poi Ambuehl ha chiuso i conti con i luganesi apparsi fragili in difesa.

Swisstxt