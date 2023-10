X

Il Lugano potrebbe avere presto un nuovo difensore straniero per rinforzare il reparto arretrato.

Stando a quanto anticipato dal Corriere del Ticino, i bianconeri starebbero per accogliere alla Cornèr Arena Viktor Svedberg, 32enne svedese naturalizzato kazako.

In carriera il difensore di 206 centimetri, dopo gli esordi in Svezia, ha giocato principalmente in AHL e KHL e ha vestito la maglia della nazionale del Kazakistan ai Mondiali 2022.

Swisstxt