Scorer

Ajoie fanalino di coda della stagione appena conclusa si rinforza in attacco in vista del prossimo anno.

Swisstxt

L’ I giurassiani hanno infatti annunciato di aver messo sotto contratto per la prossima stagione e con opzione per una ulteriore l’attaccante Oula Palve. Il finlandese è stato il top scorer della Liiga con 64 punti (20 gol) in 60 partite disputate con l’Ilves Tampere.

Swisstxt