Genoni KEY

Genoni ha festeggiato nel migliore dei modi la sua millesima partita in NL.

Il suo Zugo si è infatti imposto con un netto 6-2 sulla pista del Berna, restando così in scia al leader, che nonostante abbia faticato più del previsto è comuque riuscito ad avere la meglio sull'Ajoie (2-1). I Tori hanno staccato in classifica il Friborgo, ora terzo a -7 dalla vetta. Il Gottéron, che ha annunciato il rinnovo per un ulteriore campionato del 37enne Sprunger, è stato superato 4-3 all'OT dal Bienne. I Seelaender sono ora a -4 dal Davos, 10o e battuto 4-1 in casa del Kloten.

Swisstxt