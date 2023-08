Bürgler ha segnato l'unica rete biancoblù Ti-Press

Vittorioso nelle prime quattro uscite amichevoli dell'estate 2023, l'Ambrì ha visto la sua striscia positiva interrompersi a Sursee contro i cechi del Mountfield, vittoriosi 5-1.

Sotto 2-0, i leventinesi hanno dimezzato lo scarto grazie a Buergler al 38'30», ma nel giro di 38» Stastny ha riportato in doppio vantaggio la squadra di Hradec Kralove. Nel terzo periodo il Mountfield è poi andato in gol altre due volte. Da segnalare che le condizioni di Spacek, Zwerger e Heed, che non hanno concluso la sfida, saranno valutate nei prossimi giorni.

Swisstxt