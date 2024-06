Florida Panthers Reuters

Dopo aver fallito tre match point, i Florida Panthers si sono laureati campioni NHL per la prima volta nella loro storia imponendosi sugli Edmonton Oilers per 2-1 in gara-7.

Ad aprire le danze all'Amerant Bank Arena dopo appena 4'27» sono proprio stati i Panthers con Verhaeghe, ma poco più di 2' più tardi i canadesi hanno pareggiato la contesa.

A sancire il risultato ci ha allora pensato Reinhart nel periodo centrale. Il premio di MVP è stato dato a Connor McDavid, diventato il sesto giocatore della storia ad ottenerlo nonostante non abbia vinto la Stanley Cup.

