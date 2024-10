Lo svizzero festeggiato dai compagni KEY

Nella fiera del gol alla quale hanno dato vita Los Angeles e Ottawa, con i canadesi alla fine vittoriosi per 8-7 all'overtime, Kevin Fiala ha messo a segno le sue prime due reti stagionali, entrambe realizzate in powerplay.

Swisstxt

L’attaccante svizzero dei Kings, in pista per 18'38», ha comunque chiuso con un bilancio di -2. Anche Nico Hischier ha segnato il suo secondo gol. Il capitano rossocrociato dei Devils ha dapprima fornito un assist e ha poi chiuso i conti nel successo per 3-0 di New Jersey su Utah. Nessun punto a referto invece per Timo Meier e Jonas Siegenthaler.

Swisstxt