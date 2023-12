Luca Cereda KEY

Ventisette partite alle spalle, venticinque ancora da vivere.

Il tempo, per coach Luca Cereda, di stilare un bilancio sulla prima metà di regular season. «Siamo relativamente soddisfatti di questa metà iniziale, e siamo molto ansiosi, molto eccitati di attaccare la seconda parte. A livello sportivo, la strategia del club non è cambiata: l’obiettivo rimane quello di far progredire un po’ tutti, giovani e meno». Tre le fasi individuate: una iniziale, (definita «okay"), una di mezzo ("in cui il gioco in 5c5 si è fatto più solido e maturo") e l'ultima, dove le assenze di peso non hanno certo aiutato.

Swisstxt