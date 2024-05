Kubalik e compagni vogliono rifarsi Imago

Oltre a Svizzera-Germania, un altro quarto di finale dei Mondali 2024 sarà una rivincita di quelli del 2023.

Swisstxt

È' la sfida tra Cechia e Stati Uniti, che l’anno scorso fu vinta dagli americani con il punteggio di 3-0. Di fronte giovedì si ritroveranno anche la Svezia, unica squadra a non aver perso un solo punto in questa edizione della rassegna iridata, e la Finlandia, che daranno vita a un altro capitolo del sentitissimo derby nordico. L’ultimo match in tabellone è invece quello tra il Canada, vittorioso in sette partite su sette, ma due volte all’overtime, e la Slovacchia.

Swisstxt