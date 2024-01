Ti-Press

Dopo la spettacolare vittoria contro la capolista Chaux-de-Fonds dello scorso sabato, i Rockets non sono riusciti a prolungare la striscia positiva in campionato.

La penultima sfida stagionale di Swiss League ha per l’appunto visto i bellinzonesi, andati a segno una sola volta con Tedoldi nel periodo centrale, venire sconfitti 4-1 dal Visp sul proprio ghiaccio. Per i ragazzi di coach Sannitz è rimasto dunque l’ultimo appuntamento, in programma venerdì a Martigny, per provare a concludere la stagione con il sorriso.

Swisstxt