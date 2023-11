Fanny Rask Ti-Press

Non è bastata una prova di carattere ai Bellinzona Rockets contro il Martigny, vittorioso per 5-3 in Ticino.

Sotto di tre reti, i ragazzi di Sannitz hanno acciuffato il pareggio sul finire del secondo periodo, prima di incassare la decisiva marcatura di Jobin al 53'55».

Swisstxt