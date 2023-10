Ti-Press

Seconda vittoria piena consecutiva in 16 partite di campionato per i Bellinzona Rockets.

I ticinesi hanno battuto il Winterthur in rimonta per 2-1 tra le mura di casa, ottenendo nuovamente tre fondamentali punti in ottica classifica: i ragazzi di Sannitz rimangono ancora all’ultimo posto, ma salgono così a quota 10 punti in Swiss League.

Swisstxt