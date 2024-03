Ruotsalainen JustPictures

Il Lugano ha ottenuto un importantissimo successo in gara-3 dei quarti di finale, vincendo 2-1 all'overtime e riducendo lo scarto dal Friborgo, ora avanti nella serie solo per 2-1.

Decisiva una gran giocata di Ruotsalainen. I sottocenerini – che hanno ritrovato Schlegel dopo quasi due mesi – hanno proposto la miglior prestazione nella sfida ai burgundi, giocando alla pari con gli avversari. In precedenza nei 60' Fazzini aveva dato il vantaggio agli ospiti, pareggiato da DiDomenico con fuori Quenneville, espulso poi (come Sprunger nel primo tempo) per un pugno a Wallmark.

