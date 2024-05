Francia Svezia KEY

Continua senza macchia la marcia della Svezia ai Mondiali di Praga e Ostrava, con la Nazionale delle Tre Corone che ha festeggiato contro la Francia il suo sesto successo in altrettante gare.

Swisstxt

I transalpini hanno però venduto molto cara la pelle, riuscendo a restare in partita fino a 4 secondi dal termine nonostante la supremazia dei rivali (38-13 i tiri) e inchinandosi solamente per 3-1 agli scandinavi. La Gran Bretagna dovrà ritornare in Divisione I. Ancora ferma al palo, la squadra di Russell ha perso pure lo scontro diretto contro la Norvegia, vittoriosa per 5-2.

Swisstxt