La Cechia è la prima finalista dei Mondiali 2024.

Nel penultimo atto i padroni di casa hanno sconfitto la Svezia per 7-3 a Praga e torneranno così a giocarsi la medaglia d'oro in un torneo iridato dopo 14 anni (nel 2010 vinsero il titolo battendo la Russia). Chiuso il primo periodo sul 2-2, la compagine di Rolik ha preso il largo a partire dal 2o terzo, trascinata dalle doppiette firmate dall'ex biancoblù Kubalik e da Sedlak, in gol con due reti praticamente identiche nel 3o tempo. La Svezia, tra le grandi favorite del torneo, ha così mancato per la 5a volta di fila l'accesso alla finale.

