altra parte saranno di fronte Svezia e Cechia.

Le semifinali dei Mondiali sono delineate: la Svizzera sfiderà il Canada, mentre dall’ I favoritissimi scandinavi hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio per 2-1 all’overtime sui «cugini» della Finlandia. Dopo il botta e risposta nel finale tra Dahli e Bjorninen, l'ha decisa Eriksson Ek. Nell’ultimo quarto di finale, la Cechia padrona di casa ha battuto gli Stati Uniti per 1-0. In un match combattuto ha fatto la differenza un tocco beffardo di Zacha su tiro di Spacek a metà incontro.

