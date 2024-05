Brividi KEY

Con molta sofferenza la Svizzera è riuscita a ottenere la seconda vittoria in altrettanti match ai Mondiali.

Contro un'Austria mai doma i rossocrociati l'hanno spuntata per 6-5. Subito sotto, gli elvetici hanno prodotto molto ma raccolto poco. Avanti per 4-3 nel periodo centrale, Simion e compagni non sono riusciti ad allungare e si è andati sul 5-5 fino a pochi secondi dal termine quando, in powerplay, Hischier ha trovato il gol decisivo. Il centro 25enne e Josi hanno fatto la differenza nei momenti importanti. Contro la Cechia lunedì servirà certamente un altro piglio.

