Fischer KEY

Dopo quattro vittorie la Svizzera è stata sconfitta nella prima delle tre partite della tappa ceca dell'EHT.

Swisstxt

A Kloten i rossocrociati sono stati battuti per 2-1 dalla Svezia, al 16o successo di fila contro gli elvetici. Ci sono voluti oltre 50' per vedere le prime reti, con un uno-due micidiale di Zetterberg e Brodin in meno di un minuto. Il punto di Thuerkauf a 5' dalla terza sirena ha reso avvincente il finale, ma non è bastato. Forte degli innesti degli NHLer Hischier, Kurashev e Siegenthaler, la Svizzera ha comunque offerto una buona prestazione, colpendo anche 4 pali.

Swisstxt