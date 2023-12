Svizzera-USA Imago

Si prospettava una sfida proibitiva quella contro gli USA per la Svizzera e così è stata.

Ai Mondiali U20 di Goeteborg gli statunitensi hanno infatti inflitto il secondo ko consecutivo a Terraneo e compagni, imponendosi per 11-3. A trovare la via del gol per gli elvetici nel mezzo della goleada americana è stato dapprima Weber, che ha sorpreso Fowler al 9’17» siglando lo spettacolare gol del 3-1. Nell’ultimo periodo ci hanno poi pensato Christe al 41’18» e Schild al 49’30» a regalare altre due reti ai rossocrociati, che restano comunque ultimi a pari merito con la Norvegia.

Swisstxt