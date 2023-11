Suter trifft bei Canucks-Sieg gegen Oilers Pius Suter und seine Vancouver Canucks haben mit 6:2 gegen die Edmonton Oilers gewonnen. 07.11.2023

Pius Suter sembra finalmente aver trovato il ritmo giusto con la sua nuova maglia, quella dei Canucks.

A secco nelle prime nove uscite stagionali, l’attaccante svizzero è infatti andato a segno per la terza volta in tre partite nella vittoria per 6-2 di Vancouver, al quarto successo consecutivo, sugli Edmonton Oilers.

Il 27enne zurighese, in pista 13’42», ha realizzato il momentaneo 2-1 per i suoi al 13’22" con un tiro di polso.

Swisstxt