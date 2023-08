Leader

E' un grande onore.

Nuovo capitano di un Lugano giovane, Calvin Thuerkauf pensa si respiri un'aria nuova alla Cornèr Arena: «Con tutti questi giovani è davvero l'inizio di una nuova era e Gianinazzi è sicuramente il coach giusto al posto giusto». L'ex Columbus Blue Jackets eredita la C da Mark Arcobello e conosce bene le responsabilità del suo nuovo compito: « Il mio ruolo in squadra e nello spogliatoio cambierà, dovrò essere un leader e un esempio». «Sono felice, ho un grande rispetto per questo compito e spero di svolgerlo secondo le aspettative dello staff e della società», ha poi concluso il 26enne.

Swisstxt