Brutto colpo per la Svizzera KEY

Brutte notizie per Patrick Fischer e per la Nazionale svizzera, che agli imminenti Mondiali di Praga, al via il 10 maggio, non potranno contare su Timo Meier.

Swisstxt

L’attaccante dei New Jersey Devils ha infatti deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico a una spalla, in programma già martedì. In questa stagione il 27enne appenzellese ha disputato 69 partite in NHL, mettendo a referto 28 reti e 24 assist.

Swisstxt