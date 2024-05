Carl Dahlstroem Imago

Il Lugano ha comunicato di aver ingaggiato con un contratto valido per le prossime due stagioni Carl Dahlstroem.

All’arrivo del difensore svedese fa da contraltare la partenza del terzino canadese Joey LaLeggia, il cui legame è stato sciolto consensualmente con un anno di anticipo.

L’imponente 29enne (193cm x 96kg) è stato draftato al 2o turno nel 2013 da Chicago, e ha trascorso 7 anni in Nordamerica, giocando 67 partite in NHL con Blackhawks, Jets e Maple Leafs e 261 partite (84 punti) in AHL.

Nell’ultimo campionato è rientrato in Patria, giocando con il Faerjestad BK.

