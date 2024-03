Roman Josi Reuters

Per la seconda partita consecutiva Roman Josi ha messo a referto tre punti ed è stato eletto prima stella del match.

Il 33enne è stato autore di un gol e due assist nel settimo successo di fila dei Predators, capaci di sconfiggere in casa per 6-1 i Wild. Per la quarta volta in tredici stagioni in NHL, il capitano della franchigia del Tennessee ha raggiunto quota 60 punti in regular season. Una rete e due passaggi decisivi li ha firmati pure Kevin Fiala, aiutando così i Los Angeles Kings ad espugnare 5-1 la Rogers Arena di Vancouver, la tana dei Canucks.

Swisstxt