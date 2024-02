Festa grande TP

L'Ambrì ha conquistato tre punti importanti in ottica play-in battendo per 2-1 il Davos, portandosi al 9o posto e staccando di 5 lunghezze il Langnau.

Ritrovati in un colpo solo Spacek, Pestoni e Zwerger, i biancoblù hanno retto al ritmo imposto dai grigionesi, aprendo le marcature nel secondo periodo grazie a una deviazione del proprio top scorer ceco e poi raddoppiando dopo 9» di powerplay con Dauphin. Nel terzo tempo i gialloblù hanno alzato ulteriormente il ritmo ma i leventinesi, incassato in boxplay il punto di Nordstroem, hanno difeso con i denti la 1000a vittoria in NL.

Swisstxt