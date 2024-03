Rete

Malgrado il peggior record stagionale, nella notte i Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev hanno avuto un sussulto contro gli Arizona Coyotes di Janis Moser.

La franchigia dell’Illinois si è infatti imposta per 5-2 e l’ex Lugano ha pure messo a segno un gol. Una rete l’ha trovata pure Nino Niederreiter, che però non è bastata ad evitare la sconfitta dei suoi Winnipeg Jets per 4-3 contro i Seattle Kraken. Poca fortuna anche per i New Jersey Devils, battuti anche alla prima col nuovo coach. I Florida Panthers hanno avuto la meglio 5-3, anche se c’è stata gloria personale per Timo Meier.

Swisstxt