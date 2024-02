Jerry Turkulainen Imago

Ajoie sta già pianificando il proprio futuro.

Fanalino di coda della Nationale League, l’ Il club giurassiano ha infatti ingaggiato il prolifico attaccante finlandese Jerry Turkulainen, proveniente dallo JYP Jyvaskyla, per le prossime due stagioni. Il 25enne, che non ha mai giocato fuori dal suo paese natale, è attualmente il secondo miglior marcatore della Liiga con 20 gol e 36 assist in 51 partite disputate.

Swisstxt