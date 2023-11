Vanta 74 presenze in Nazionale Imago

C’è anche Nicole Vallario tra le convocate da Colin Muller per il Torneo delle Cinque Nazioni, in programma dal 13 al 17 dicembre in Svezia.

La ticinese, che milita nella squadra statunitense della University of St. Thomas e che vanta 74 presenze con la maglia della Svizzera, difenderà dunque i colori rossocrociati nelle sfide di Falun con le padrone di casa, la Cechia, la Finlandia e la Germania.

È invece di picchetto la giocatrice delle HCAP Girls Zoe Merz.

