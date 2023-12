Il Pardubice batte il Kalpa Kuopio, Ambrì seconda del Gruppo Torriani Keystone

La sfida tra Pardubice e Kalpa Kuopio, decisiva per la classifica finale del Gruppo Torriani, ha visto i cechi vincere per 2-1, risultato che condanna i leventinesi a passare dai quarti contro il Froelunda per andare in semifinale.

Dopo due frazioni prive di sussulti, il match ha preso vita nel terzo tempo quando i cechi hanno trovato il vantaggio con Kousal.

A rispondergli è stato Klemetti, che ha permesso ai suoi di pareggiare una sfida indirizzata ancora verso una sconfitta. La rete che ha deciso la partita è giunta al 57’06" con Zohorna. Inutile il forcing finale dei finlandesi

