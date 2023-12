Kevin Fiala Keystone

impresa di eguagliare un record della NHL stabilito da Buffalo nel 2006.

Grazie al successo per 4-3 all’overtime sui Columbus Blue Jackets di Elvis Merzlikins (31 parate), i Los Angeles Kings sono riusciti nell’ Per la compagine californiana – per la quale Kevin Fiala è tornato sul tabellino dei marcatori con un assist dopo due giornate senza punti – si tratta infatti della decima vittoria in trasferta sulle dieci uscite stagionali. Per quel che riguarda gli altri svizzeri hanno ottenuto un assist anche Roman Josi, Nico Hischier e Jonas Siegenthaler (al match numero 300 in NHL).

Swisstxt