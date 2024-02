Il game-winning goal di Niederreiter fa volare i Jets Keystone

I Jets volano sempre più in alto nella Western Conference e il merito è pure di Niederreiter.

Il 31enne ha infatti siglato il game-winning goal nella vittoria per 2-1 contro i Penguins. Serata da incorniciare anche per Josi, che con una rete e un assist è stato eletto terza stella del match vinto da Nashville contro i Coyotes di Moser. Non è invece servito l’assist di Suter a far vincere Vancouver contro Detroit. Serata priva di gioie personali per Fiala, nella netta vittoria di Los Angeles su Edmonton. Dal canto loro i Devils di Hischier e Meier (a secco) sono stati battuti dagli Hurricanes.

