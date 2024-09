HCAP Girls-Zugo Ti-Press

Di scena alla BiascArena, le HCAP Girls non sono riuscite a dare seguito alla vittoria colta sabato a Zurigo, inchinandosi allo Zugo per 3-2.

Ciò dopo essersi trovate per due volte in vantaggio, in virtù delle reti firmate Kaila e Liikala. Il bottino resta così di quattro punti in altrettante uscite.

