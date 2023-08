Attilio Biasca KEY

Attilio Biasca è stato invitato al camp dei St.

Louis Blues. Il 20enne attaccante dello Zugo salterà quindi l'inizio del campionato di National League, visto che il raduno della franchigia della NHL si svolgerà dal 13 al 19 settembre, settimana nella quale inizierà la nuova stagione in Svizzera. Il ticinese è appena tornato nel suo club formatore, dopo aver passato due anni e mezzo in Nord America durante i quali non è però stato draftato.

Swisstxt