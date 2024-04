ZSC KEY

Allo Zurigo manca un solo successo per accedere alla finale.

Swisstxt

I Lions, ancora imbattuti nei playoff, hanno infatti sconfitto per 5-2 lo Zugo, imponendosi anche in gara-3 di semifinale. Dopo l'immediato 1-0 di Lammikko, nel terzo centrale i padroni di casa hanno allungato grazie a Marti, con Balcers che ha poi risposto al punto di Hansson. Tardivo il 3-2 di Herzog, seguito da due gol a porta vuota. Nel derby romando il Losanna ha invece centrato il break in casa del Friborgo, espugnando la BCF Arena grazie ai sigilli di Riat e Rochette (in 4c5) nel terzo periodo.

