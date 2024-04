Avanti

Zurigo e Friborgo hanno fatto valere il fattore campo, vincendo entrambe in gara-1 delle semifinali dei playoff.

Swisstxt

Alla Swiss Life Arena i Lions si sono imposti 5-2 anche se a passare in vantaggio in un primo periodo teso è stato lo Zugo con Hansson. Dopo il pari di Balcers, lo Zurigo si è scatenato trovando 3 reti in powerplay (penalità di partita ad Hansson) risultate decisive. Più combattuta la partita della BCF Arena, con i Dragoni che l’hanno spuntata sul Losanna solo per 2-1. Al vantaggio degli ospiti con Pilut ha risposto Gunderson. A trovare il gol decisivo è stato poi Bykov.

