Paratletica: doppietta elvetica nella maratona di Londra in sedia a rotelle.

Marcel Hug e Catherine Debrunner si sono imposti con un tempo di rispettivamente 1h28'35» e 1h38'55». Per il turgoviese si tratta del 5o successo nella capitale britannica. Per la 29enne, che ha preceduto l’altra svizzera Manuela Schaer, è il 2o all'ombra del Big Ben. Atletica: a Zurigo, in condizioni climatiche difficili, la maratona ha visto i successi del keniano Mark Kiptoo in 2h12'31» e della russa Dina Alexandrova in 2h29'00». La gara era valida anche come campionato svizzero: titoli a Patrick Waegeli (2h14'22") e Andrea Meier (2h41'34").

